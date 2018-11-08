〈北部〉新竹縣圳路蓋好了 四寮溪生態步道毀了

2018-11-08

〔記者黃美珠／關西報導〕花四、五百萬打造，每年吸客至少四、五萬人次的新竹縣關西鎮東山社區「四寮溪生態戶外教室步道」，昨天傳出被新竹農田水利會施作的圳路工程給破壞，對此，水利會工務組表示，圳路採生態工法施工需要一定腹地，只要地形地貌適合，他們也願意在保育這方面投入更多努力。

道路邊坡易崩塌 昆蟲棲地被破壞

生態休閒發展協會總幹事劉創盛指出，水圳工程擾動原本穩定的四寮溪周邊環境，如今步道邊坡容易崩塌，新圳路才蓋好就局部被掩埋，昆蟲、小動物棲地也被破壞，令人不解且質疑施作圳路的必要性，為何沿線農民都還是用抽水機在抽溪水灌溉。

水利會：採生態工法 保護生態環境

新竹農田水利會表示，當地可耕地共卅五．三公頃，地主五、六年前起陳情爭取成為灌區，該會依相關規定召開三次討論，都沒通過納灌，但上個月底接獲農委會逕行核定，順利的話明年正式成為該會灌區範圍，未雨綢繆，才會分兩期施工做水圳渠道及其護坡，屆時抽水馬達抽水景象將走入歷史。

該會工務組表示，圳路採生態工法施工需要一定腹地，施工時也儘量不破壞生態環境，只要地形地貌適合，都會配合生態保育。

劉創盛說，四寮溪生態戶外教室步道旁邊坡植被，從苔蘚、蕨類、草本植物到喬木等非常完整，顯示水土保持良好。全台罕見的「鉤鋏晏蜓」在北部第一筆被發現的紀錄就在這裡，另不常見的黃花鼠尾草，在水利圳施工前，一直都在溪畔穩定生長，但自從動工後，不僅邊坡變得不安定，溼地被毀掉、黃花鼠尾草也只剩殘存幾株。劉創盛更直言，該工程已成當地生態浩劫，讓鄉親努力經營打造的心血全部付之流水。