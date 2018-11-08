〈北部〉苗栗首座寵物公園 落成啟用

2018-11-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所向經濟部爭取補助，投入一千萬元進行「中港溪東興堤岸環境營造」工程，不僅整治河岸綠地，也打造苗栗縣內首座寵物友善公園，昨天落成啟用，許多飼主帶著家中毛孩到公園內盡情奔跑，穿梭在爬坡道、水泥管等各項遊樂設施中，成為人與寵物的友善互動空間。

投入千萬 打造毛小孩友善空間

頭份市近年來人口急速增加，公園綠地等休憩空間明顯不足，為了使高灘地能被充分使用，並創造河岸環境共生空間，公所向經濟部水利署提出東興河濱公園改善計畫，獲九百萬元補助，加上公所自籌一百萬元配合款進行。

市公所也將這一．八公頃的東興河濱公園，打造為縣內首座寵物友善公園，內部除有高低起伏的木製坡道，另還有可讓小狗鑽跑的水管通道、輪胎圈，一旁則有遊憩柵欄，周遭則以鐵網圍籬管制毛孩活動區域，讓飼主們能安心讓貓狗們在此空間內嬉戲，現場並提供清理排泄物的塑膠袋，方便飼主維持環境整潔。

頭份市長徐定禎說，養寵物的家戶逐年成長，但縣內卻長期缺乏適合人與寵物的友善互動空間，因此在進行整治工程時就參考其他縣市做法，將寵物公園納入規劃中，並搭配植栽綠美化，提供多元休憩環境。

不少飼主於昨天啟用典禮後，帶著家中毛孩到場體驗，看著狗兒在草地盡情奔跑，與飼主一同穿梭遊樂設施，人與狗都樂開懷。此外，該公園也和既有的大河戀、永和山水庫、頭份三條自行車道串連。