〈北部〉《桃園》反國光電廠擴建 賴揆尊重鄭文燦

2018-11-08

〔記者陳昀、黃佩君／綜合報導〕中油桃園煉油廠內的民營國光電廠計畫二期擴建，環保署小組委員前天舉行環評說明會引發地方反彈，市長鄭文燦也表達反對。鄭文燦說，行政院長賴清德事前不知道環保署召開這項環評說明會，「我已明確向他反映，他說會尊重我的看法」。

經濟部昨天指出，台電公司有五十一萬瓩的天然氣發電需求開放民營電廠競標，首度招標流標，尚未定案；中油公司也表示，國光電廠原通過四十八萬瓩環評，為投標電源開發方案而提高至五十一萬瓩並送環差，經環保署要求進入重做環評程序，會聆聽各方與地方政府意見，而桃煉廠遷廠案正進行可行性評估。

國光電廠擴建案 鄭：應一併退回

鄭文燦指出，市府向來的立場都是「桃煉廠必須遷建，國光電廠不應擴建」，更要求中油必須履行董事長戴謙對市府、立法院的遷廠承諾，行政院已退回桃園煉油廠R3廠擴建計畫，中油也已委託中鼎公司執行遷廠規劃，國光電廠擴建案應該一併退回。

電廠擴建逾一成 環署要求再環評

市府指出，國光電廠二期計畫於二○○一年通過環評，可增設一部裝置容量為四十八萬瓩的天然氣複循環發電機組，但始終未設置，國光電廠今年一月另提交環差分析報告，要將發電量從四十八萬瓩提高到五十一萬瓩，天然氣用量從每年廿二萬噸增為廿六．二八萬噸，擴增規模超過一成，環保署要求重新環評。

鄭：時空背景不同 反對舊案重提

鄭文燦表示，二○○一年至今的時空背景大不相同，附近已是人口密集、住宅林立，不適合增設發電機組，而且舊環評就有爭議，國光電廠擴廠毫無道理，市府反對舊案重提。