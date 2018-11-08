〈北部〉《桃園》3市長選將拚場 邀「大咖」助陣

2018-11-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕距離選舉投票日十六天，市長候選人鄭文燦、陳學聖、楊麗環都將安排「大咖」到桃園造勢；尋求連任的民進黨鄭文燦十日下午將在平鎮區新勢公園成立客家後援會，屆時，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊都將與會站台；國民黨陳學聖也分別邀來同黨新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜前來桃園造勢拉抬聲勢；無黨籍楊麗環十一日晚上將舉行無色覺醒之夜，邀來有第一戰艦之稱的朱高正等人站台。

小英、花媽來 客家後援會挺鄭文燦

蔡英文總統將是第二次到桃園幫鄭文燦站台，前次為鄭文燦北區競選總部成立大會，十日的客家後援會成立大會，蔡英文總統、陳菊、鄭文燦將同框造勢，拉抬鄭文燦聲勢；鄭文燦北區競選總部執行總幹事陳靜航表示，桃園是客家人口最多的城市，蔡英文和陳菊的連袂站台，代表對客家族群的重視，屆時黨籍立委、議員都會到場。

陳靜航透露，民進黨中央正規劃四縣市長候選人選前合體造勢，包括基隆林右昌、新北蘇貞昌、桃園鄭文燦、新竹林智堅將會合體，時間約為十七或十八日的選前黃金週，地點則尚未決定。

陳學聖拉韓國瑜、侯友宜同框造勢

陳學聖將於十一日清晨由侯友宜陪同，到桃園區力行市場掃街、拜票；十二日晚間在桃園區陽明公園舉辦「瑜聖桃園會師、絕地大反攻之役」晚會，將是選前韓國瑜前來桃園為陳學聖助選的最重要造勢活動，陳學聖陣營盼藉由侯友宜、韓國瑜的高人氣拉抬聲勢。

楊麗環邀朱高正、許國泰11日站台

另方面，無黨籍的楊麗環將於十一日晚間在桃園區青溪公園舉辦「無色覺醒之夜」，邀來前民進黨立委朱高正，還有前立委許國泰、前汐止鎮長廖學廣、前大園鄉長劉春生等人站台。其中，朱高正在黨外時期有第一戰艦之譽，許國泰為前民進黨主席許信良胞弟、曾任多屆立委。