〈北部〉歪仔歪橋並不歪 噶瑪蘭語指藤蔓

2018-11-08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣歪仔歪橋是羅東通往三星的交通要道，許多外地遊客開車經過，發現橋體筆直，並沒有歪斜，對橋名深感不解；新出版的二○一九「行旅羅東」桌曆，有專篇說明原委，原來「歪仔歪」是噶瑪蘭語中的「藤蔓」。

羅東鎮公所發行的「行旅羅東」桌曆，以行腳方式漫遊羅東小鎮，蒐集鎮內文史景點、浪漫角落，搭配繪圖、簡短註解，詮釋羅東多元樣貌，將送出一千份，今天上午八點半起，在鎮公所觀光發展所開放索取，每人限領一份，送完為止。

「行旅羅東」每月有不同主題，一月是歪仔歪，二月陳街長公館，三月官派土地公，四月羅莊春櫻，五月公正國小一隅的木房子，六月是月眉水茄苳，七月北成客人城，八月樟仔園林場舊宿舍群，九月望天丘，十月萬長春水門，十一月福蘭社，十二月聖母教堂耶穌聖心堂、范鳳龍。

一月的歪仔歪篇章指出，「歪仔歪，妳總是在誤解當中被稱呼著，在羅東溪上妳搭了一座橋，從土場到林場，五分仔車從妳橋上過，司機說那橋直直的從來沒歪過，終於人類學家說了話，歪仔歪是噶瑪蘭族舊社所在，這裡產藤，族人稱它歪仔歪，只是現在，還在解釋當中。」

橫越羅東溪的歪仔歪橋，早期是太平山小火車行駛的木橋，後來被拆改建為車輛通行的混凝土大橋，「歪仔歪」字義源由眾說紛紜，有人認為是湍急水流聲，另一說是噶瑪蘭語的藤蔓之意。