〈北部〉蘇花改今救災演練 大貨車上路…快了

2018-11-08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段訂今天上午十點到十一點辦理救災演練，模擬火燒車封路演習。外界認為，蘇花改歷經多次救災演練，開放大貨車通行應該不遠了；公路總局回應，已為大貨車通車做準備，但何時開放將由交通部核定公布。

期間用路人可改駛舊蘇花公路

蘇花改設定三階段通車期程，每階段施行三個月到六個月，再評估下階段開放時間。今年二月五日啟動第一階段通車，開放三‧五噸以下小型車通車；五月七日開放大客車，第三階段大貨車尚未底定。

蘇花改今天上午車輛照常行駛，不會預先管制，公路總局第四區養護工程處下達模擬事故指令後，啟動救援措施，疏散受困者，引導用路人避難，同步封閉全線道路；演習期間，用路人可改駛台九丁線舊蘇花公路。

根據統計，蘇花改一天單向車流量，平日三千到四千輛次，週休假日五千到六千輛次，目前最高紀錄是清明連假首日的一萬七千輛次，若開放大貨車行駛，平日一天增加一千輛次，假日多出五百到六百輛次。

四工處表示，公路總局依據「蘇花改隧道事故暨整體防救災應變計畫」，每三個月舉行例行演練，強化防災救援能力，開放大貨車準備作業大致就緒，但仍有關卡待克服。

期程受舊蘇花沿線禁行貨車影響

蘇花改環評說明書規定，大貨車行駛蘇花改後，全面禁行台九丁線舊蘇花公路，問題出在台九丁線沿途有不少住戶，如果禁行大貨車，得制定配套措施因應，此事造成大貨車通車期程受到影響；另有不少騎士關心蘇花改接下來是否開放機車進入？四工處說，機車並非開放車種，必須透過修法解套。