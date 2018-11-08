〈北部〉《花蓮》一期稻豐收穀倉爆 官員允協調倉容

2018-11-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣今年一期稻作比去年增加約一成，目前多數穀倉庫存量仍高，農民憂心即將收成的二期稻作糧倉空間恐不足，並擔心米價價格下跌，立委蕭美琴特別邀集農糧署副署長莊老達到花蓮與農民座談，達成協調倉庫容量調配的共識。

二期作快收成 價格及收益須解決

莊老達說，豐收年導致三個問題必須解決，分別是價格、倉容及農民收益。若農會有收購資金的需求，可透過縣府或農糧署來協調，將協調農業金融局放寬所需資金限額，讓農會可順利收購；同時也向糧商訴求，希望維持穩定的收購價，否則將影響庫存糧價；若農民選擇繳交公糧，價格仍維持穩定。

農糧署東區分署分署長陳啟榮說，倉庫容量方面，將透過縣府或農糧署開放調度空間，借給業者暫放米糧。目前公糧的倉容都足夠，東區分署允諾將協助有需求的自營糧業者協調倉容調配，若有空間需求，可以借放公糧的糧倉，或在跨鄉鎮的農會借調空間，將調整借調各地農會倉容來協助配合。

立委要求兼顧市場機制與農民收入

蕭美琴說，今年風調雨順，糧倉中的一期稻作尚未清完，處於飽和狀態，二期稻作又即將收割，業者向她反映擔心空間儲存的問題，農民更擔心二期價格會受到影響。她認為，稻米豐收的價格應兼顧市場機制與農民收入，希望稻米的收購價格能符合花東優質好米應有的標準。

業者還提及冷藏、烘乾等設備升級及缺工的問題，蕭美琴也要求農委會調整政策，鼓勵農企業投資升級設備，為解決農民生產、倉儲問題，應納入融資低利貸款的政策誘因，未來也將積極繼續爭取此政策方向。

東區分署分署指出，花蓮一期稻作面積約九千多公頃，去年花蓮一期稻作收成量約五萬二千公噸， 今年為五萬六千多公噸，收成量增加約一成；二期稻作面積約八千多公頃，去年二期稻米收穫量三萬八千多公噸，今年尚未收成，目前粗略估計收穫面積約八千八百公頃，產量預估也會和去年相近，可能會增加一點。