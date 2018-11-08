〈北部〉盼了13年 竹南龍鳳港聯外道拓寬有譜

2018-11-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港主要聯外道路龍江街，路寬僅約十米，供雙向單線車道通行，但每逢假日，常造成交通回堵，地方爭取拓寬；去年苗栗縣政府獲交通部補助，規劃將龍鳳大排上方以樑板覆蓋，讓龍江街道路拓寬至十八．五米，目前已進入委託設計招標，最快明年底辦理工程招標，鄉親期待十三年的拓寬需求，終露曙光。

交通部補助3.7億 經費已到位

苗栗縣長徐耀昌昨天至龍鳳漁港視察並聽取道路拓寬初步規劃，龍鳳里長陳文標當面陳情，稱當地鄉親期盼道路拓寬、改善交通已等了十三年。

徐耀昌則承諾，已經獲得交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助三．七億元，加上縣府配合六千兩百萬元，經費已到位，後續將按流程進行。

龍江街將拓寬為雙向雙線道

縣府工務處長趙清榮表示，龍江街拓寬工程將依現有道路向北邊於龍鳳大排上加蓋，預計改為雙向雙線道，並預留約四米作為清淤防洪空間，全程約五百米，完工後路寬將達十八．五米，屆時將有效分流車潮，方便遊覽車等大型車輛進出。

此外，通往假日之森的龍江街二七三巷口寬度僅約五米，為使往來龍鳳漁港車輛可走該支道銜接至停車場或西濱公路，此次也納入計畫之中，預計將拓寬為十五米，採雙向各一快車道及機慢車道配置。

最快明年底辦理工程招標

趙清榮說，目前正辦理委託設計監造招標階段，明年上半年將辦用地取得公聽會，並依公告市價進行土地徵收，最快明年底辦理工程招標。