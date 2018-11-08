〈北部〉竹市香山外環道三姓橋路 明年一月底通車

2018-11-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山區外環連接重要新闢道路三姓橋路，全長一．八二公里，目前工程進度達七成七，預計明年一月底通車，這是香山區重要的交通建設之一。

市府工務處表示，元培街是往返科學園區、青青草原要道，沿線還有四大學區，車流量龐大，市府向中央爭取經費新闢的三姓橋路，是元培街外環道重要指標，更是香山區近年最大規模建設，可望紓解香山區尖峰時段車潮。

可望紓解元培街塞車問題

市長林智堅表示，元培街串聯中華路、景觀大道，是往返科學園區要道，更是元培、中華、玄奘大學及香山高中學子通學必經道路，每逢尖峰時段車流量大，常有道安及壅塞問題，他上任後研擬解決方案，投入五．四億元經費，新闢一．八二公里的替代道路。

除要求工程如期如質施工，林智堅說，他已多次實地現勘，並且要求施工單位做好安全與防護措施，期待三姓橋路完工後，有效疏導車流，成為香山重要的聯外道路，也有助於健全香山區的交通網路，並且提升青青草原等熱門景點的觀光效益。

去年10月動工 總經費5.4億

新闢的三姓橋道路去年十月動工，是元培街的重要外環道 路，也是內政部新竹生活圈道路建設系統的重要道路，由營建署補助七十三％建設經費，共投入五．四億元經費新闢，而三姓橋路新闢道路工程採兩路段施作，最後接往景觀大橋。