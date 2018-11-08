〈北部〉《桃園》因應人口成長 三元街打通瓶頸拓寬

2018-11-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府推動的開瓶計畫，在桃園區已陸續完成益壽七街、中埔一街八十八巷、孝一街、民富三街、瑞慶路等瓶頸路段工程，明年二月將對三元街瓶頸路段進行拓寬，工程從三民路口到會稽橋、全長約一五○米，要將十一米寬的道路拓寬為廿一米，預計明年五月底完工，屆時可紓解三元街進入市中心車流量，改善車流堵塞問題。

桃園區第6條打通瓶頸道路

市府工務局昨舉辦三元街道路拓寬工程說明會，市長鄭文燦與會指出，三元街將是桃園區第六條打通的瓶頸道路，除可改善現有交通問題，也能因應小檜溪暨埔子重劃區完成後成長的車流。

三元街旁的小檜溪暨埔子重劃區開發面積卅九．九四公頃，提供卅九．二九％公共設施用地、約十五．六九公頃，將闢建停車場、文中、公園、綠地、道路等，其餘廿四．二五公頃為住商用地，預估到二○二八年，區內人口將到達一．一萬人。

完工後拓寬至21米建3車道

他說，三元街將從十一米拓寬為廿一米、工程費一六七六萬元，包括拓寬道路西側八公尺，並增設二車道、西側排水溝敲除後新建、增設西側人行道、東側人行道鋪面更新、植栽綠化等，完工後三元街西側將有三車道，可有效紓解車流，道路兩側都有人行道，友善行人步行空間。

鄭文燦指出，為打通全市各地瓶頸道路，市政府於二○一六年九月推出「開瓶計畫」，依政策需要、可執行性高、用地取得、工程效益高等路段優先開闢，目前已完成卅八處瓶頸打通，廿二條施工中、廿條規劃設計中，全數完成後對全市的交通瓶頸改善有莫大助益。