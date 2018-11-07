〈北部〉省三千萬 陳金德堅持〈宜蘭縣鐵路高架〉舊案送審

2018-11-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣鐵路高架歷經四次可行性評估，今年因中央修正審查作業要點，要求縣府重作評估。縣府盼以「舊案送審」加速審查流程，遭交通部反對；代理縣長陳金德認為，交通部以審查要點修改要求重作評估，不合理更有失公允，宜縣堅持以「舊案送審」，不會編列三千萬元重作評估，將持續與交通部溝通。

宜蘭縣從二○○八年推動鐵路高架，北起頭城南迄冬山，包含既有高架路段全長共二十八點八公里，總經費約四百九十三億元。

縣府盼中央同意舊案送審 加速流程

不過，縣府多次提報可行性評估均被交通部退回；今年二月，交通部修正審查作業要點，要求縣府評估報告應增加平交道路口交通影響規劃等，須依照新要點修正重提。縣府表示，若重作第五次可行性評估，經費約需三千萬元，時間至少需一年半。

宜蘭鐵路高架延宕已久，縣府盼交通部同意用「舊案送審」，以加速審查流程；但交通部長吳宏謀前天參與立法院宜蘭考察，認為鐵路高架案審查要照程序走，各縣市都是這樣，會請鐵道局協助縣府重新評估，不同意「舊案送審」方案。

陳金德認為，此案縣府送了四次，卻被交通部用各種理由退回，今年交通部修正審查要點，又要各縣市政府重新評估，內容包括施作地下道、或公路高架等方案可不可行，這些方案評估不可行，才能以鐵路高架送案，過去沒有這樣要求。

陳金德說，宜蘭財政困難，重新評估不僅工程延宕，評估費用三千萬元也是大錢，此案已評估多次，怎還要地方再花錢評估？何況這些評估，在交通部要施作鐵路高架工程時也會納入，交通部如果政策支持，就不需要這些評估。

陳歐珀向蔡總統反映 盼支持縣府計畫

陳金德表示，宜蘭基於都市交通等需求，歷年做很多調查，但交通部要求配合審查要點修改，這是不妥的做法，宜蘭不能因為不合理的審查作業再花三千萬元，況且未來如果作好了，又被「一句話」退回怎麼辦？

立委、民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀，昨日也趁蔡英文總統到宜蘭時喊話，東部交通不好，更需要安全，鐵路高架與直線鐵路計畫，是宜蘭鄉親長久以來的盼望，希望縣府的計畫可以得到中央支持。