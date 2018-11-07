〈北部〉蔡英文輔選陳歐珀 3個月來7次

2018-11-07

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕身兼民進黨主席的蔡英文總統昨第七度到宜蘭，為民進黨縣長候選人陳歐珀輔選拉票，她稱讚陳認真實在會做事，也再次談到年改。她說，年改勢必會得罪人，讓民進黨選情變得比較困難，但年改不能等，各界應給做事、改革的人鼓勵。

9日溪南總部成立還要再來

宜蘭縣長選舉，國民黨候選人林姿妙民調支持度暫時領先，自八月三日起，蔡英文頻頻到宜蘭為陳歐珀造勢，三個多月來第七度「御駕親征」，陳歐珀九日溪南總部成立大會，蔡英文也要再次站台。

「改革不回頭，鬥陣顧台灣」廟埕開講列車昨上午開抵羅東興安宮，下午到礁溪三皇宮、壯圍鎮安廟、頭城慶元宮；期間也走訪陳歐珀溪北競選總部、參訪宜蘭人故事館。代理縣長陳金德、陳歐珀帶領黨籍候選人到場聽講，「蔡總統加油」聲此起彼落。

小英：完成改革 年金不怕破產

蔡英文說，年金改革勢必得罪人，通常第一任的總統不會去做，但她認為不能再等，完成改革後，年金永續不怕破產，對領退休金的人而言是好事，但有些人無法理解而生氣，民進黨選情變得比較困難。

蔡英文指出，年改一定要做，年金才不會變成國家財政黑洞，國家才有錢投資與建設，像前瞻基礎建設計畫，公務人員加薪，台灣薪資水準往上走，這是很多年來不曾見過的事。

蔡英文說，中央正在推動軌道建設及治水工程，亟待地方政府配合，陳歐珀基層出身又有中央歷練，是最好的縣長人選。

陳歐珀說，宜蘭縣迫切需要北宜直鐵及鐵路高架化，他若能當選縣長，會爭取中央支持，讓這兩項重大交通建設動工興建，希望民眾支持民進黨候選人，改革才不會回頭。

在野童玩節停辦 盼勿因選舉中斷

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕總統蔡英文昨日參訪宜蘭市「宜蘭人故事館」，她說，童玩節在民進黨執政中斷時被停辦，九年前，她來宜蘭助選，發現這件事對宜蘭人打擊很大，希望宜蘭人所堅持與驕傲的事情，不會因選舉而中斷，宜蘭的文化政策能夠繼續延續。