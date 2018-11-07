〈北部〉不再俗俗賣 劉曉玫︰打破米商壟斷

2018-11-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名的花蓮縣長候選人劉曉玫，昨前往花蓮稻米之鄉富里鄉、玉里鎮成立後援會，由於今年豐收造成穀價低迷，劉曉玫承諾，當選後將打破米商聯合壟斷稻米價格的現況，讓農民不再受壓迫、賤價賣出稻米，也會協助農會帶頭收購稻米，藉此提高米價，讓稻農賺取合理應得的利潤。

當選後訪米商協調 助農會直接收購稻米

劉曉玫指出，富里、玉里有非常高品質的稻米，還曾在日本參賽得獎，但長久以來，價格不夠好，知名度也輸給台東池上米，甚至許多玉里、富里農民把自己種的米掛上池上的包裝、拿到池上賣，她很替農民們感到委屈。

劉曉玫強調，做為一個縣長，「一定要疼惜人民的辛苦！」她如果當選，會積極拜訪米商、與他們協調，要打破這些米商聯合壟斷、壓低稻米收購價的現況，讓農民免於受到米商壓迫、賤價出售稻米；也要找農會合作，協助農會成為領頭羊，直接帶頭向農民收購稻米。

改變過去買西部米 劉：三節米限購在地米

兩個農會都有能力製作各種加工產品，包括開發成高價值的副食品、加工品，例如將米磨成粉製作成米果、米製麵包，創造農民、農會及農業發展多贏的局面。劉曉玫說，未來送給弱勢與貧戶的三節米，絕對不會像以前縣府買西部的米，縣府會百分之百一律採購花蓮在地優質米。

劉曉玫說，未來一定會擦亮「花蓮限定」的農產品品牌，由縣府設立檢驗中心，協助農民朋友農產品檢驗，提高消費者對花蓮農產品的信任；成立網站作為一個銷售平台，讓所有優質農產品在平台上販售，農民直接跟消費者交易，可以賺更多的錢。