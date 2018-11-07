〈北部〉萬元蠶絲被賣千元 百年老店怒斥不實

2018-11-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣知名蠶絲被生產公司「碧多妮蠶絲股份有限公司」，遭不肖業者盜用公司圖片，宣稱「老闆發怒，萬元蠶絲被千元虧本賣」在網路進行不實銷售；對於此舉，碧多妮公司董事長王慧珍真的怒了！除在公司臉書粉絲團呼籲消費者不要受騙，也報警處理。

拍賣平台涉盜用董事長照片

近日，有網路拍賣平台推出「限時搶購」，原價一萬八千六百九十元的蠶絲被，僅要一千九百九十元，還刊登碧多妮蠶絲公司王慧珍的照片，並打上「老闆發怒，萬元蠶絲被千元虧本賣」的字樣，宣稱因貿易條款更改，稅率上升，碧多妮蠶絲公司決定放棄海外市場，將一批本打算出口美國的存貨出清。

王慧珍說，她於二日接獲友人告知此情形，連日來公司也接獲許多消費者詢問電話，讓公司不堪其擾。她發現，該網站盜用她之前接受媒體採訪的畫面，以移花接木的方式，企圖博取消費者的信任，行徑相當惡劣。

王慧珍說，碧多妮公司蠶絲被皆為純手工，且工多費時無法量產，向來都是自產自銷，每件蠶絲被由一公斤到五公斤，售價從七千到二萬三千元元不等，目前僅有外銷日本，網站內容皆屬不實，為捍衛碧多妮百年老店信譽及保障消費者權益，公司已報警處理。

警方表示，一頁式廣告是近年電商公司主打的廣告服務，店家在一個頁面加入影音、文字和銷售圖片等，減少許多跳轉頁面時間，也成為許多詐騙集團或不肖業者行騙的管道，消費者不見得會收不到貨品，但收到往往發現是贗品或劣質品，建議消費者可直接致電商家求證。

無聯絡電話 店家報警處理

記者檢視此一頁式廣告，並無聯絡電話，點選「線上客服」，也僅為網路通訊框，還有簡體字，致無法得知業者說法。