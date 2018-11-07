〈北部〉讓通霄鎮民有感 杜文卿喊過年每人發1千5

2018-11-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮長杜文卿轉戰參選故鄉通霄鎮長，近來杜文卿喊出當選後每逢過年就發放一千五百元給每位鎮民，預計有三萬四千多名鎮民受惠，財源來自台電公司促進電力發展營運協助金，強調要讓鎮民有感，除引發鎮民討論，另四位鎮長候選人則各持己見。

杜：台電促協金 中秋節發改為過年

「這不是政策買票」，杜文卿強調，財源全部來自台電促協金，約一億元，而且發放行之有年，他只是從中秋節發放改為過年，若他能順利當選，只要經過通霄代表會同意即可發放，一切合法。主要是讓台電促協金真正回饋到每位鎮民身上，畢竟今年通霄鎮公所雖然多加碼五十元，總計僅三百元，但大部分鎮民都無感。

杜文卿政見一出，也引發討論，畢竟每人一千五百元，以四口之家計算就有六千元，對於春節期間支出不無小補。但也有鎮民質疑，杜文卿政見無異是政策買票，畢竟在選前喊出過年發放一千五百元的「鉅額」紅包，很難讓人不做聯想。

對手有異議 不該用喊價式福利吸票

對手鎮長候選人周玉滿認為，福利政策不該齊頭式，應該多元，她提出育兒、幼兒園一萬元津貼，六十歲以下五百元，六十歲以上一千五百元，多元化較有利鎮民。

鎮長候選人陳漢志則說，台電促協金為回饋全體鎮民，為通霄鎮金雞母，應該設法養大，而不是養瘦、養小。候選人巫恒昭表示，每個人都有自己回饋鎮民政見，不加以評論，但需考量不排擠其他建設或福利。

候選人邱德宏則批評，候選人不該用喊價式的「福利」來吸引選票，否則有人喊一千五，其他人也能喊到一萬，屆時沒完沒了，不利政治發展，應重視促協金的使用是否有利鎮民。

律師：需代表會同意 難認定是賄選

律師許嘗訓表示，若候選人提出發放促協金給鎮民，未來仍需通霄代表會同意，目前尚未定案；加上發放促協金已經有前例可循，法律上較難認定是賄選。