〈北部〉通霄單車道多斷點 與車爭道藏危機

2018-11-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣綠光海風自行車道通霄鎮路段，出現不少斷點，導致車道無法貫通，自行車被逼到一般道路與車爭道，且苗栗縣政府設置的跨越橋太陡，苗栗縣議員昨質疑有違休閒乘風本意，威脅車友安全，希望苗縣府研擬對策改善。

跨越橋太陡 苗縣府：作為牽引道

苗縣府水利處城鄉發展科指出，原本的拱形跨越橋主要應該是作為牽引道之用，可能要再做確認，並廣告車友周知。至於車道出現多處斷點，城鄉發展科說，自行車道都是沿用原有車道使用，有些路段因面臨出海口無法串連，只好引導至一般道路。

有些路段因面臨出海口 無法串連

針對綠光海風自行車道一路由新埔通往通霄市區時，因無法串聯車流必須並至臨海路，而臨海路路寬平均約四公尺，形成自行車與汽機車爭道險境。城鄉發展科則呼籲，民眾應該互相禮讓，避免危險。

至於有些海堤車道連接往下的車梯太陡，城鄉發展科表示，海堤設施多為原本就已設置，並非苗縣府規劃施設。

縣議員周玉滿指出，通霄擁有美麗海岸線，沿海包括白沙屯、新埔、通霄等漁港，景色宜人，苗縣府也沿線設置綠光海風自行車道，供車友乘風享受美景，但是整體路線規劃有所缺失，接獲不少車友反映要求改善。

周玉滿表示，地方正爭取未來公共自行車設站擴及通霄、苑裡，一旦設站後會有更多車友騎自行車，苗縣府應當及早應對問題、解決。

民批縣府 應正視並解決問題

民眾批評，若縣府只會回答自行車與汽、機車多禮讓，原本設施並非苗縣府設置，簡直讓人無言，畢竟路線是苗縣府選擇，希望正視並解決問頭，否則民眾將無所適從。