〈北部〉《桃園》違規選舉廣告物4千件 中壢、桃園最多

2018-11-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕選舉投票日進入倒數階段，各候選人到處懸掛看板、旗幟搶曝光，違規的不少。市府環境保護局環境清潔稽查大隊表示，今年以來已拆除的違規旗幟、布條等選舉廣告物多達四千件，數量非常可觀。

選戰未開始 偷跑懸掛看板不少

依「桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則」規定，候選人可於投票日前的卅天內免經申請設置旗幟、看板、布條、帆布或其他廣告物。今年的選舉，候選人自十月廿五日起才能張貼，但早有人「偷跑」，不少廣告物因此被拆除。

選戰起跑後，候選人只能在市府公告指定的地區內設置競選文宣，但路樹、陸橋、天橋、橋樑、交通號誌桿、公園、綠地、古蹟、圓環、各交叉路口十公尺範圍內、交通島上及有危害公共安全之虞的地點，都不能懸掛競選文宣。環境清潔稽查大隊長羅文林表示，所拆除的四千件選舉廣告物，多數為桃園及中壢等選情激烈地區，主要張貼在大型景點、火車站等人潮密集地點居多。

未開罰 勸導移往合法區擺掛

羅文林表示，選舉文宣多為候選人委託廠商懸掛，並非由本人（候選人）張貼，在考慮現況下，若經清潔人員巡查發現或民眾檢舉違規會以勸導為主，也提醒各候選人團隊將文宣移往合法地點，因此沒有開罰。