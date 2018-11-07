〈北部〉苗栗永和山水庫旁爛路 陳情2年將整修

2018-11-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣永和山水庫旁連結頭份市及三灣鄉的村里道路，沿途可飽覽水庫湖光山色，然而該路段年久失修，沿途路面坑坑洞洞，許多坑洞更深達三公分，民眾行經該路段皆提心吊膽，陳情兩年皆未獲改善，近期三灣鄉公所終獲得苗栗縣政府補助一百六十萬，將於年底前重新刨鋪路面，還給居民行車安全。

路面坑洞裂縫 機車行經如飛車

自永和村至永和山水庫後門村里道路，全長約三點八公里，為連接三灣、頭份、南庄、獅潭等地區的重要幹道，平日皆有許多居民、運輸農貨車輛進出，再加上部分路段環繞永和山水庫，可居高俯瞰山間湖水美景，吸引許多遊客前往踏青。

獲160萬經費改善 年底前重鋪

但該路段長年未修整，沿途多坑洞裂縫，車輛行經左搖右晃，機車更猶如「越野飛車」，行駛過大坑洞劇烈晃動，險象環生。居民憂心恐釀嚴重意外，屢屢向三灣鄉公所反映盼整修，但兩年來卻遲未動靜，鄉親怨聲載道。

三灣鄉長温志強表示，自永和山水庫管理站至彌陀寺路段位於頭份及三灣交界處，管理界線模糊，再加上過去苦無經費，才遲未整修。

今年十月獲苗縣府「三灣鄉永和村村里道路改善工程」補助一百六十萬，將重新刨鋪AC路面，目前設計規劃已完成招標，預計年底前完成改善。

温志強說，鄉內道路改善工程將陸續進行，未來將投入一千三百萬元，改善北埔至大坪、內灣至北埔、銅鏡至北埔等路段，提供優質安全的行車空間。