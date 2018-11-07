〈北部〉觀光新亮點 竹市青草湖公園啟用

2018-11-07

〔記者王駿杰／竹市報導〕為增添青草湖風景區新面貌，新竹市長林智堅上任後積極改造周邊景觀，進行景觀營造工程，在湖岸周遭打造一座嶄新公園，成為觀光新亮點，吸引更多民眾踏青散步，昨天宣布啟用，林智堅說，未來湖畔周遭景觀工程也會持續進行，將提供民眾更優質、友善的休閒空間。

地政處代理處長曾淑英表示，昨啟用的「青草湖公園」範圍是青草湖市地重劃工程的一環，早於一九八一年即配合青草湖水庫觀光需求劃設為碼頭區，卻因水庫日漸淤積，人潮日減，未積極規劃利用，導致土地荒廢閒置，影響附近地主與居民權益，二○一五年經都市計畫檢討變更為公園用地，並以市地重劃方式取得開闢。

依水土保持計畫 有沉砂滯洪池

曾淑英指出，青草湖公園工程投入一○七八萬元經費，依水土保持計畫，公園內除設有擋土牆設施，下方還有一座可容納四百四十六立方公尺的沉砂滯洪池，公園內也設計緩坡道取代以往的階梯，方便遊客行走及日後公園養護工作。

緩坡道取代階梯 設座椅賞美景

另外，公園另提供八座仿塊石及十二座固定式觀眾座椅，讓遊客愜意欣賞湖光美景。周邊重劃區工程也拓寬明湖路一○七五巷部分路段，增設人行道，並清除周邊枯枝雜木，還給青草湖公園清爽明亮的視野，以及安全友善的行走空間。

曾淑英說，公園利用地勢條件，增設緩坡道與湖岸直接相連，沿途特別選植八株藍花楹，當花季盛開時，民眾可漫步在紫色花雨中，別具浪漫，為軟化生硬的駁坎磚及擋土牆，還種植多樣植栽增添綠意。

市長林智堅指出，昨啟用的公園面積約○．一八公頃，但這只是第一步，接下來青草湖周邊環境景觀改善工程、明湖公園都會接續動工，明湖公園也會設置步道連結青草湖，打造成觀光新亮點。