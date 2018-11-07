〈北部〉《桃園》鄧雨賢音樂紀念館 AR互動老歌重現

2018-11-07

〔記者許倬勛／龍潭報導〕寫下「雨夜花」、「望春風」等膾炙人口台語歌謠、被譽為「台灣歌謠之父」的鄧雨賢出身桃園龍潭，為紀念他對台灣音樂的貢獻，市府斥資五億兩千萬元打造「桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館」，工程歷經兩年餘完工，昨天開始試營運；市長鄭文燦出席開幕典禮表示，這是台灣首座以訴說台灣音樂歷史為主題的圖書館，兼具閱讀、展演等功能，將是重要的文化地標。

市立圖書館舊龍潭分館建於一九七九年，因建物老舊且不敷使用，配合龍潭行政園區的營造，遷建至龍潭區公所後側，新分館順應山坡地形，將主要閱讀空間設於高點，讓視覺可遠眺盎然綠意，建築外型也融合自然環境與後方的茶園，以灰色斜屋頂與起伏的綠地景觀相應，基地面積約六千坪，分為Ａ、Ｂ兩棟建築，分別為圖書館及展覽中心，是市圖的最大分館。

AR互動裝置 觸控可播放歌曲

鄧雨賢台灣音樂紀念館與龍潭分館Ａ棟相連，展區結合多項多媒體技術及ＡＲ互動裝置，陳列一九三○年代的三百多張台灣歌謠黑膠唱片，館內的「經典流行數位影像牆」，民眾只要觸控電視牆上的專輯封面，即可閱覽及播放歌曲，連黑膠唱片播放時特有的「炒豆聲」都能完美還原。

「混搭實驗」則利用投影技術，只要敲擊牆面上鄧雨賢創作常用的樂器圖案，即可發出節奏音；「娛音繚繞」透過掃描牆上QR Code會呈現樂器簡介。讓參觀民眾透過多媒體互動方式乘坐「時光機」，回到台灣音樂萌芽期的美好、重溫舊夢。

鄧雨賢禁歌重現 讓歌迷回味

市圖龍潭分館人員說，鄧雨賢創作活躍的年代正值日治時期，許多歌曲難逃被禁命運，如一九三四年出品的「街頭的流浪」，因觸及社會失業亂象過於寫實，引來當局不滿被禁，「雨夜花」更被改成充滿殖民氣息的「名譽的軍夫」，這些作品現在都透過數位化重現館內，希望能讓民眾瞭解台灣本土音樂特有的溫柔與強悍。

市長鄭文燦說，市圖龍潭分館目前藏書九萬冊、可擴增至十二萬冊，Ａ棟為圖書館及音樂紀念館，圖書館採全數位化，具有自動借還書系統（ＲＦＩＤ）及智慧型自修座位管理系統；Ｂ棟為獨立展覽中心，可不定期舉辦展覽。