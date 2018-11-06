〈北部〉〈花蓮縣〉吉安收冬戲慶豐年 重現客庄信仰文化

2018-11-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉客家族群人數趨近四萬人，今年鄉公所以「戲曲」為主軸，結合傳統祭祀、踩街、文化技藝等活動，舉辦「客家傳統戲曲收冬戲」，歡慶辛苦耕耘的豐收成果，並邀民眾感受早期客家庄的野台魅力，重現客家人的信仰文化及生活方式。

「收冬戲」是客家庄民間信仰習俗中，不可或缺的「謝平安」儀式，兼具娛神與娛人的傳統民俗文化活動，吉安鄉公所今年爭取到客家委員會收冬戲巡迴演出機會，讓民眾能夠近距離感受國家級的戲劇演出，了解客家傳統文化謝天感恩的精神。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲也受邀出席看戲，強調收冬戲是客家人最重要的大事，每年於農曆十月秋收後酬神慶收冬，感謝上蒼和神明庇佑五穀豐收，藉此邀宴親友，彼此交際也能得到心靈上的慰藉。

吉安鄉長黃馨說，感謝客委會補助經費，讓戲曲文化能夠下鄉至吉安，連結過去與現在，從傳統宮廟文化，擴大到學校、社區組識及公部門，找回傳統戲劇與社區的互動。

她說，藉由「收冬戲」演出，表達客家人酬神、祈福、謝天的傳統，收冬戲曲不管在美術、人文、音樂上都有其獨特性，能提供民眾共同感受客家傳統文化，回味小時候在戲棚下看戲，一庄看過一庄的廟會榮景。

吉安鄉公所今年也配合收冬戲，舉辦客家文化藝術節活動，邀上千民眾一起回味廟會慶典氣氛，以「戲班入庄」創意方式踩街，傳承客家文化信仰，廿一日上午九時也將在稻香村舉行一年一度專屬客庄文化的「閹雞比賽」，重現客家文化之美及客庄豐沛的人情味。