〈北部〉讓農民都賺錢 劉曉玫提「花蓮限定」品牌

2018-11-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕選前倒數十八天，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫全力衝刺，昨向鄉親溫情喊話，強調上任後首要工作就是打造「花蓮限定」品牌，將從農產品做起，讓農民都賺得到錢，並做好招商引資工作，全力吸引北漂青年返鄉。

做好招商引資 吸引北漂青年返鄉

劉曉玫指出，當選後一定會重振花蓮，在農業方面，將由縣府設立平台，協助農民進行農產檢驗，並打造「花蓮限定」品牌，免去中間商剝削，讓農友都賺得到錢；此外，將做好招商引資工作，打造企業安心經商、能夠獲利的環境，讓北漂青年有機會返鄉。

她說，完善花蓮陸海空交通是現階段的重要工作，將要求台鐵新購車廂，優先提供花蓮使用，並盡快完成鐵路雙軌電氣化，把花蓮港建設成國際郵輪轉運站，吸引國際郵輪旅客到花蓮旅遊消費。

劉曉玫說，廿四歲從政以來，鄉親給她機會了解、服務地方，參選以來時時警惕自己必須努力，不敢辜負民眾給予的機會，因此選戰「不是為了我個人，而是我捨不得花蓮。」盼能帶領鄉親一起反思、改變，讓花蓮更好。

她說，堅持投入縣長選戰，為花蓮帶來新希望，這是一場大是大非的「價值之戰」，也是光明與黑暗的戰爭，前花蓮縣長傅崐萁被外界稱為「花蓮王」，其實是件可恥的事情，因為民主時代根本不可能還有王的存在。

劉曉玫強調，傅崐萁過去竭力操作政治權力，讓所有人感到畏懼，甚至陷入「怕者愈怕、威權者就愈威權」的惡性循環，實屬大開民主倒車，她在擔任議員期間，多次向傅提出書面質詢，卻總拿不到任何資料，難以監督縣府作為，一路堅持到投入參選，當選後有信心讓花蓮「重燃希望！」