〈北部〉宜蘭鐵路高架 中央允助加速評估

2018-11-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣鐵路高架歷經四次送審被退回，今年因中央修正審查作業要點，交通部要求重作評估，引起縣府不滿；昨趁立法院交通委員會下鄉考察，縣府提議用已完成的評估案送審，加速高架化進程；交通部長吳宏謀不同意用舊案審查，他說，審查要照程序走，請鐵道局協助縣府加速調整評估案。

重作評估至少再耗1年半 縣府爭取舊案送審

宜蘭縣從二○○八年推動鐵路高架化，北起頭城南迄冬山，全長廿八．八公里，總經費約四百九十三億元。縣府提報可行性評估，迄今被四次退回；今年二月，交通部修正審查要點，要求縣府評估報告，應依新要點增加平交道路口交通影響規劃等十項內容，修正後再重提送審。

鐵路高架延宕已久，引起代理縣長陳金德不滿，日前在議會曾直言，鐵路高架是舊案，「要不要做一句話而已」，將向交通部爭取「舊案送審」，加速審查流程；縣府預估，若依新要點重作評估，經費需三千萬元，時間至少要再耗一年半。

立法院交通委員會昨到宜蘭考察，縣府交通處長林國民建議，宜蘭鐵路高架是舊案，應可依舊案程序審查，若每次送審都因為交通部要點修正得重作評估，宜蘭鐵路高架永遠卡在那邊。

吳宏謀則說，鐵路高架仍要依程序進行，若未照程序走，即使送審在審查委員部分也不會過關，請鐵道局協助縣府，加速評估流程並節省經費。

蘇澳新馬站軌道截彎取直 台鐵：全力推動

而最近各界關切的，台鐵展開軌道截彎取直計畫，但發生普悠瑪翻車意外的蘇澳新馬站卻未在列，立委陳歐珀昨也提出質疑；台鐵副局長徐仁財說，新馬站截彎取直包含用地、新站等，粗估經費需三億二千萬元，後續改善會全力推動。另，北宜直鐵交通部鐵道局十月底已完成期末報告，將送交通部審查，最快明年底前可決定路線，並提送環評審議。