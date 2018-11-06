〈北部〉和興7應畢生手作義賣 籌旅費助弱

2018-11-06

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣湖口鄉和興國小學生逾半來自弱勢家庭，為了讓孩子體驗生活、學習感恩，並為父母減輕負擔，校方五年來每年帶領畢業生動手創作，義賣作品來籌措畢業旅行經費，所得並捐助社福機構；師生的用心令人感動，在自助人助下開心圓夢。

因為少子化加上人口外流，位處偏鄉的和興國小今年僅有七名畢業生，但他們在花藝老師蘇靖彤等人指導下，學習蝶谷巴特技巧，手作出可愛又精緻的青蛙多肉植栽、環保杯套、香氛皂、置物盒、鑰匙圈、存錢筒、餐袋及吸水杯墊等一六百十件文創藝品；前天義賣，全數賣光。

校長胡定凡表示，學生逾六成來自單親、清寒、新住民、隔代教養等，原生家庭相對弱勢，但改變一個孩子，可以改變一個家庭、一個社區、甚至一個國家，因此學校團隊努力讓他們邁向有希望的未來。

為了讓孩子體驗生活，校方從二○一四年開始，利用暑假聘請老師指導小朋友寫書法、動手創作，籌措畢旅經費，同時捐助如創世基金會、香園教養院或流浪動物之家等單位。該計畫前幾年獲台積電支持在園遊會義賣，今年經蘇靖彤友人涂瑛真牽線，在佳萊科技於竹北喜來登飯店活動場合中義賣。

該校工友把學生籌備過程拍攝成紀錄片，加上校長和孩子們的真誠表白，許多人深受感動；其中，新北市育林國中一名林老師先捐款五千元，最後用一萬元包下所有作品，涂瑛真更慷慨贊助兩萬元。這次義賣所得約兩萬四千元，扣除老師鐘點費及材料費，部分作為畢旅盤纏，部分將捐給社福機構。