〈北部〉和興7應畢生手作義賣 籌旅費助弱

2018-11-06

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣湖口鄉和興國小學生逾半來自弱勢家庭，為了讓孩子體驗生活、學習感恩，並為父母減輕負擔，校方五年來每年帶領畢業生動手創作，義賣作品來籌措畢業旅行經費，所得並捐助社福機構；師生的用心令人感動，在自助人助下開心圓夢。

因為少子化加上人口外流，位處偏鄉的和興國小今年僅有七名畢業生，但他們在花藝老師蘇靖彤等人指導下，學習蝶谷巴特技巧，手作出可愛又精緻的青蛙多肉植栽、環保杯套、香氛皂、置物盒、鑰匙圈、存錢筒、餐袋及吸水杯墊等一六百十件文創藝品；前天義賣，全數賣光。

校長胡定凡表示，學生逾六成來自單親、清寒、新住民、隔代教養等，原生家庭相對弱勢，但改變一個孩子，可以改變一個家庭、一個社區、甚至一個國家，因此學校團隊努力讓他們邁向有希望的未來。

為了讓孩子體驗生活，校方從二○一四年開始，利用暑假聘請老師指導小朋友寫書法、動手創作，籌措畢旅經費，同時捐助如創世基金會、香園教養院或流浪動物之家等單位。該計畫前幾年獲台積電支持在園遊會義賣，今年經蘇靖彤友人涂瑛真牽線，在佳萊科技於竹北喜來登飯店活動場合中義賣。

該校工友把學生籌備過程拍攝成紀錄片，加上校長和孩子們的真誠表白，許多人深受感動；其中，新北市育林國中一名林老師先捐款五千元，最後用一萬元包下所有作品，涂瑛真更慷慨贊助兩萬元。這次義賣所得約兩萬四千元，扣除老師鐘點費及材料費，部分作為畢旅盤纏，部分將捐給社福機構。

  • 新竹縣和興國小七名畢業生由老師指導動手創作一百六十件精巧藝品，並義賣來籌措畢業旅行經費，所得並捐助社福機構，學習自助助人。（和興國小提供）

    新竹縣和興國小七名畢業生由老師指導動手創作一百六十件精巧藝品，並義賣來籌措畢業旅行經費，所得並捐助社福機構，學習自助助人。（和興國小提供）