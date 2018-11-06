〈北部〉公布網路謠言 林智堅陣營批抹黑

2018-11-06

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕年底大選倒數十八天，新竹市長林智堅競選辦公室昨天召開「反賄選反造謠記者會」，總部發言人賴稟豐、陳雪慧與律師蔡政峯、朱映儒、吳佳蓉，再次重申團隊堅持乾淨公平選舉的理念，律師蔡政峯指出，網路訊息若傳播不實謠言，並同時明確要求支持特定候選人，顯然為選舉而散佈，則受選罷法一○四條規範，若觸法則有罰金或五年以下有期徒刑等刑責。

記者會上競選團隊展示所蒐證的網路謠言，包括於通訊軟體散佈「林市長。是新竹地區東廠，錦衣衛的頭子。無所不用其極。打壓媒體，任何批評他的記者，就被他要求調走。任何批評他的議員。他就請他的東廠調查議員…」，以及在臉書社團散佈「與自己家人搞建設營造公司專門圍標市府建案」、「新竹市政府幫林智堅出多少錢選舉」、「你弟弟在外面用你名義包工程對選民觀感不好…」所舉事項不符事實，皆在觸法邊緣。

廣告看板爭議 徐欣瑩陣營和范振揆互告

此外，針對民國黨縣長候選人徐欣瑩競選團隊，提告范振揆懸掛抹黑廣告涉嫌違反選罷法；范振揆昨天到新竹縣警察局竹北分局報案，表示他懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆下，指控授意委託拆除者涉及強制、毀損及偷竊罪。警方表示，已受理徐欣瑩團隊和范振揆的提告，將移送地檢署偵查。

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