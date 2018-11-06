〈北部〉國際廚藝賽 世界高中黃政愷雙主菜奪金

2018-11-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕世界高中餐飲科高三學生黃政愷首次出國參加韓國釜山 Artisan Festival韓國國際技能人廚藝大賽，就在雙主菜項目奪下金牌，更獲選為該校國內技藝競賽選手，將繼續在餐飲界創造佳績，他說，能做出讓人吃得開心又美味的料理，是他喜歡做菜的主因。

韓國主辦 7國564人競技

世界高中表示，這項競賽是由韓國料理技能人協會主辦，韓國文化體育觀光部協辦的大型國際餐飲競賽，有七國五百六十四名餐飲好手在釜山BEXCO新館同場競技，黃政愷以雞肉和豬肉、花枝做為雙主菜的主菜，透過創意料理和巧思，獲得金牌，相當不簡單。

黃政愷說，他以「雞肉雙主菜」和「海陸慕斯」備賽，在科主任黃志強和美工科老師林淵照的指導下，不管是廚藝的進行及擺盤，都是他能勝出的關鍵，同時為讓食物更美味，更是經過好幾個月反覆練習，最後終於能完美呈現作品。

黃政愷說，在雞肉雙主菜中，他以雞肉為基底，但卻加入薑黃及蒔蘿碎等做變化，讓雞肉與蔬菜融合，外皮則裹上杏仁角片，增加雞肉的鮮甜，雖採用雞胸肉，但透過低溫烹調，不僅鎖住肉質味道，也讓雞肉更鮮嫩。

另外在海陸慕斯部分，他也挑戰將豬肉與花枝打碎後調和，外面再以麵包粉及迷迭香包覆，不僅吃得到海陸鮮味，更有蔬菜的新鮮味，透過不同層次口感的變化，讓食物變得美味。