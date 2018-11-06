〈北部〉高齡友善城市評比 苗縣全台倒數第二

2018-11-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕因應人口老化現象，台灣高齡化政策暨產業發展協會針對十七縣市與老人主觀感受相關的措施，進行高齡友善城市綜合評比，苗栗縣因軟硬體建設不足排名倒數第二。對此，苗栗縣政府社會處反駁，縣內依長照二．○積極佈建關懷據點，落實社區服務，若僅依公共空間作為評比，就將苗栗列入吊車尾，有失公允。

縣府：僅依公共空間作評比 有失公允

由前衛生署長楊志良創辦的台灣高齡化政策暨產業發展協會，日前公布高齡友善城市綜合評比，其中苗栗縣在「無障礙與安全公共空間」、「社區與健康服務」、「老人長期照顧、安養機構實際進駐人口數佔老年人口比率」倒數第二；「每十萬高齡者享有綠地空間」、「每十萬人高齡者可用運動場數量」倒數第四；整體排名於十七縣市內倒數第二。

苗栗縣六十五歲以上高齡人口餘八萬六千人，佔總人口數十五％，已邁入高齡化城市，此評比一出引發縣民議論，有人批苗縣府施政未能因應老化趨勢，但也有人幫緩頰，認為是苗栗財務困難所致。

苗栗幅員廣 應考量長者外出方便性

苗縣府社會處長范陽添表示，依長照二．○規劃，縣府推動一百一十二的社區關懷據點，使長輩可就近獲得照顧，並提供共餐服務、志工關懷等，且十八鄉鎮內皆設有幸福學苑及樂齡大學，毋須徒耗數千萬再另打造老人文康中心，尤其苗栗幅員廣闊，長輩外出活動必須考量其方便性及就近性。

至於安養機構進駐率低，范陽添解釋，縣內有十五家老人福利機構，提供九百四十三個床位，目前進駐人數約七百多人，仍有空間，表示縣內前端延緩老化成效佳，故完全失能進駐安養機構人數較少，且依衛福部長照規劃，擬去機構化，改由家庭喘息服務或社區短期托顧，反批協會依此作為評比依據有失公允。