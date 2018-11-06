〈北部〉《桃園》八德衛所舊樓改建 轉作B級長照據點

2018-11-06

〔記者鄭淑婷／八德報導〕位於八德區介壽路三六一巷的八德衛生所舊廳舍，即將改建為Ｂ級長照服務據點，市府昨天舉行說明會指出，工程正上網招標中，由於經費包含中央前瞻計畫補助，工程一定會在年底前動工。

興建於一九八一年的八德衛生所舊廳舍為兩層樓建築，因建物老舊且有漏水等問題，衛生所已搬遷至隔壁的新辦公廳舍，舊廳舍轉作替代役男宿舍等用途，地方頻頻希望舊廳舍能有更好的運用。

6300萬元改建經費 前瞻挹注2000萬

市長鄭文燦表示，八德衛生所舊廳舍基地面積一千五百坪，計畫改建為四層樓的新大樓，總樓地板面積約四八○坪，完工後一、二樓將作為Ｂ級長照服務據點、三樓為市民活動中心、四樓則為禮堂，原本編列五千七百萬元預算，在設計完成後另追加六百萬元，總經費為六千三百萬元，其中前瞻計畫補助兩千萬元。

年底須動工 一併改善巷內窄小

鄭文燦表示，這項工程獲前瞻計畫補助，依規定必須在今年底動工，正在上網招標，預計十二月底前就會動工，另考量三六一巷路幅不寬，改建工程將會向後退縮，讓巷內景觀較為寬闊，而八德衛生所辦公處就在隔壁，現有資源可就近支援長照服務據點，市民活動中心落成後也會設置社區教室，結合社區大學成為教學場所。

鄭文燦表示，八德衛生所舊廳舍基地也緊鄰大湳水上樂園改建的大湳埤塘生態公園，及正在整建的十七公頃大湳森林公園，陸續完工後可讓老社區的環境與機能完全改觀。