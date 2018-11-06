〈北部〉《桃園》陳學聖不辭立委打選戰

2018-11-06

〔記者陳昀／桃園報導〕藍綠立委張麗善、陳其邁接連宣布辭職投入縣市長選戰，時代力量市議員候選人劉祐龍昨天呼籲桃園市長候選人陳學聖也應辭去立委，展現參選決心。

對此，陳學聖競選辦公室回應，陳學聖是民選的區域立委，若辭無法立刻遞補，恐影響民眾權益，待當選就任市長時就會請辭。

時力轟 不放手選舉質詢率低

劉祐龍表示，陳學聖的「毫無存在感」是不爭的事實，但邊當立委邊選舉，將影響陳學聖在第六會期教育委員會的問政及質詢狀況，截至上週五，十二次質詢陳學聖只出席二次，另二次提出書面質詢，質詢率僅十六％。

不要怕選不贏就不敢辭！劉祐龍說，陳學聖聲稱是為了市民權益才不辭職，但他若連立委都做不好，要怎麼讓人相信能做個好市長。他說，陳平常神隱習慣，連桃園市民需要什麼都不知道，這樣的市長候選人就是不及格，呼籲趕快辭職，展現決心。

陳辦：若辭立委無法立即遞補

陳學聖競選辦公室發言人魏佑任表示，不分區立委和區域立委不同，陳學聖是民選的區域立委，辭職後無法立即遞補，會影響民眾權益，且國民黨在桃園的區域立委只有兩席，若他貿然請辭，立委呂玉玲一人負擔選民服務壓力會更大，基於對選民負責，陳學聖會做到無縫接軌，當選上任市長，就會同時請辭立委。