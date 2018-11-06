〈北部〉《桃園》鄭文燦後天起請假參選

2018-11-06

〔記者李容萍／中壢報導〕選戰進入最後階段，力拚連任的市長鄭文燦昨天表示，依照選罷法規定，地方首長須從十一月八日起請假，若遇到重大災害或重大市政問題可以銷假上班，因此，原則上他將從八日起請假專心投入選舉進行倒數衝刺，且他也跳脫傳統的選舉方式，除了成立北區、南區競選總部及後援會，不會有選舉宣傳車、看板與旗幟。

鄭文燦表示，上一次選舉他是挑戰者，為了讓鄉親認識他，因此有宣傳車、看板跟旗幟，現在他已經做了快四年的桃園市長，走遍桃園的每個角落，不用再打知名度。

開直播與網友面對面 聊市政

鄭文燦說，八日起依規定請假投入競選，會秉持一貫的一步一腳印方式，到第一線與市民接觸，從市場到商圈，會盡力握到市民的每雙手，也會全力為同黨各區的市議員候選人輔選，拉抬民進黨在市議會的席次；同時也會透過網路直播，與網友們面對面，聊聊桃園的市政也行銷桃園的特色。

南北競總分別推出特色活動

鄭文燦強調，桃園的十三個行政區，他都會走透透，北桃園、南桃園競總都已成立運作，也都規劃特色的主題活動，南桃園總部十、十一日將結合新媒體、搖滾、宗教等推出「五號快炒限定店」的聲光派對，十七、十八日以「燦市場」為題呈現桃園市場的多元飲食文化饗宴；北桃園總部七日有麻糬手做體驗，十一日有「1111去哪裡？趣味市集give me five 」，十三日有暖冬香氛蠟燭手作課，十七日有「孩」在等什麼？毛爸毛媽相見歡 ，還有十八日的桃園正好親子最靚系列活動 ，歡迎市民前來逗熱鬧。