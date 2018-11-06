〈北部〉竹市那魯灣公園 綠美化工程動工

2018-11-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府昨天在那魯灣公園廣場舉行環境綠美化改善工程開工典禮，將綠化廣場草坡、生態淨化池、堤防大階梯等多項改善工程，市長林智堅表示，環境改造後，將成為十七公里海岸線上的嶄新亮點，搭配原住民獨特文化，將帶來人潮及觀光熱潮，預計明年五月完工。

預計明年5月完工

新竹市府表示，那魯灣聚落是西部海岸線唯一的阿美族聚落，其中市府規劃的原住民文化產業園區，已成功向營建署爭取到一千八百萬元經費辦理那魯灣公園廣場環境綠美化改善工程，也向原民會爭取到兩千五百萬元，辦理新竹市那魯灣文化聚落新建工程，共投入四千三百萬元經費，打造那魯灣聚落成為十七公里南端最美麗的觀光新景點。

林智堅：提升生活品質

林智堅說，那魯灣聚落本身相當有特色，此次工程除改善居住環境外，他也強調，未來將成為十七公里海岸線上的亮點，迎來人潮帶來商機，希望藉由公共建設的投入，搭配原住民特色文化，提升生活品質。

民政處表示，目前設籍於新竹市的原住民人口超過四千人，市府多年來爭取原住民權益與福利，包括原住民學生學用費從一千元提高到一千五百元、編印專屬原住民的福利手冊、擴大辦理原住民各項技藝學習、設置長者文化健康站，希望讓原住民族人過好生活，未來原住民文化產業園區完成後，更會成為竹市原住民重要的文化亮點和觀光特點。