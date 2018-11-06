〈北部〉連25年分文未刪 苗縣明年總預算過關

2018-11-06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會定期會昨天進行苗栗縣政府二○一九年總預算案三讀，議員陳光軒對苗縣府計畫處一九九九話務平台委外經費二百四十二萬元有疑慮，要求凍結，主持會議的議長陳明朝指凍結須大會同意，經表決僅民進黨籍議員「寡不敵眾」，苗栗縣明年度總預算順利過關，這也是苗縣府總預算連續二十五年分文未刪。

教育經費淪為公關支出 陳光軒喊刪

民進黨縣議員陳光軒另針對苗縣府每年都在地方教育發展基金中編列大筆預算購買運動服、帽子、手提袋贈予議員，讓教育經費淪為公關支出，大為不滿，要求刪除此預算。陳光軒甚至趁議員禹耀東發言表達不同看法時，走到主席台奪下議事槌，企圖阻止總預算三讀通過，不過，議會人員隨即補上備用的議事槌。

禹耀東不認同 與陳光軒針鋒相對

而此議題，議員間也爭議不休，禹耀東發言過程，還引發與陳光軒互嗆「你不會比我更清廉！」，兩人針鋒相對，場面火爆，有多位議員也加人戰局，大家吵成一團。

議員徐欽鴻對陳的發言不滿也互嗆，險釀全武行，所幸被其他議員拉開，才未引爆衝突，主席陳明朝也馬上宣布停止討論此議案，後來還動用表決，贊成刪除的僅陳光軒等五票「寡不敵眾」，這項預算才順利過關。

動用表決未過半 刪預算提案未過

陳光軒昨先針對明年總預算中一九九九委外服務案質疑明年編了二百四十二萬元，比今年增加，要求說明用途，但因計畫處長江和妹的答詢今年改為委外，經協調才有廠商接辦，所編主要是擴充軟硬體設備。惟陳光軒認為江的說法不清楚，要求先凍結，等提出書面報告，再視情況審查通過。

後來主計處長陳榮貴跳出來說明，陳榮貴說，明年度一九九九委外服務案六百三十二萬元，其中二百三十二萬元係租用話務系統設備費用，餘係話務人員與督導人員費用，明年並增加編列十萬元滿意度調查費用，整體委辦經費較今年度減少一百九十萬元。

因陳光軒堅持先凍結，陳明朝指出，若要凍結須大會同意，惟動用表決僅民進黨五議員同意，並未過半，明年度總預算案過關。

另外，針對陳光軒要求刪除體育服裝費案，陳榮貴及教育處長徐永鴻指出，地方教育發展基金編列「中運會及全運會參賽隊職員加菜金、團體服、帽子、車資及雜支暨聖火傳遞經費」二百一十五萬元，主要係參賽選手、隊職員及邀請議員參加之團體隊服等經費，非專為提供議員運動服裝費用，已參酌往年執行情形覈實編列，未有寬濫情事。

苗栗縣政府明年度總預算歲入一百九十一億七千四百九十二萬四千元，歲出一百八十九億四千四百九十二萬四千元。