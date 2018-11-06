〈北部〉《桃園》五酒桶山公園改造 700人草皮野餐

2018-11-06

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕面積達二十．九九公頃的蘆竹區五酒桶山公園，因缺乏整體計畫，設施品質參差，且山林間被多處卡拉ＯＫ及菜園違規占用，前縣府推動改造計畫，升格後市府決定分二期開發，第一期推動七．五四公頃的「景觀改善工程」，徵收土地費就達五．九億元，加上工程費三千五百萬元，打造七大休憩節點，並設置步道等設施，昨天啟用吸引七百餘民眾上山在草皮野餐、聽音樂，享受悠閒時光。

五酒桶山公園從南天宮側入口至後山入口，主要步道全長六五○公尺，單趟步行近廿分鐘，途中設置的七處休憩節點，包括五酒桶入口區、念祖寮林間休憩區、擎天草坪活動區、五酒桶意象保存區、扶輪驛站休憩區、山鼻山觀景平台區及後山入口休憩區（外社崙頭福德祠）。

鄭文燦實走碎石步道 怕長者難行

工程也對原本高低不平、混雜破損水泥的步道進行整修，並於表層鋪設清碎石，或將路面填實；但記者實際從後山入口休憩區步行至擎天草坪活動區發現，長約二百公尺的路程多是碎石步道，許多長輩需拄登山杖或用雨傘支撐，才能維持平衡，引來眾多長者抱怨走起來很不舒服，就連鄭文燦實地走了一段也直呼：「真的要改善！」

市府工務局景觀工程科長高必嫻對此表示，今天會將部分碎石步道進行鋪實改善，讓長輩、山友行走更方便。

長期遭占用卡拉OK及濫種菜園

市長鄭文燦出席啟用典禮表示，公園入口保留著整排酒桶造景，也改善原始雜林，並規劃原石座椅，讓遊客可以休憩；先前的鐵皮涼亭「念祖寮」因無法維修，拆除後改設木造涼亭，並延伸林間休憩平台。原違規占用的卡拉ＯＫ及菜園等，則打造成可供野餐的○．二五公頃大草坪。

公園內建於民國初年的「清山寺」，也就結構進行補強，並以傳統工法施作仿茅草屋頂，保留土角厝傳統建築外觀，成為「扶輪驛站」，提供輕食餐飲服務。五酒桶山最高點、海拔一八二公尺的「山鼻山」，因原有的停留空間狹小，因此闢建雙層眺景平台，可容納更多民眾遠眺林口台地及山下的濱海與桃園機場景觀。