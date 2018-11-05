〈北部〉林姿妙溪北競總成立 陳歐珀幫江聰淵站台

2018-11-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，昨在宜蘭市成立溪北競選總部，她指參選後不斷被奧步抹黑，反觀總統數度幫民進黨籍競選對手陳歐珀助講，實在有欠公平；民進黨陣營回批，總統在適當時間站台，林姿妙應該知道是民主政治的常態。

陳歐珀昨天則連跑多場黨內候選人造勢場子，首站幫民進黨籍宜蘭市長候選人江聰淵站台，他指宜蘭市是宜蘭縣的「大房」，江聰淵四年市長任內讓宜蘭市脫胎換骨，呼籲選民繼續支持，延續綠色執政；陳歐珀訂於本月九日在羅東鎮成立溪南競選總部。

子女投資益興礦業被揭 林︰選舉奧步

林姿妙溪北競總成立大會，邀請前行政院長張善政、立委李彥秀等人助陣；張善政說，宜蘭長期由民進黨執政，「隨便找顆西瓜當縣長，大家能接受嗎？」針對林姿妙子女投資的益興礦業，引發破壞山林爭議，張認為，過去都沒說，選舉到了才出來指責，就是選舉奧步。

綠營請林接受辯論 勿忘曾賣五塊鎮產

民進黨五合一競選總部總幹事黃適超回應，如果覺得被抹黑，請林姿妙接受辯論講清楚，例如林宣稱在羅東鎮長任內沒賣過土地，事實卻賣掉五塊鎮產，不要把做過的事情忘掉，便說別人抹黑，至於總統幫陳歐珀助選，是民主政治的常態。

林姿妙直指自己是個單親媽媽，撫養四名子女長大，深知父母需求，讓年輕人過好日子是努力方向，宜蘭是水的故鄉，她要將冬山河、宜蘭河再做整治，打造成宜蘭的「塞納河」。

林姿妙話鋒一轉，批對手陣營說，她參選以來，屢遭打壓、抹黑、栽贓，總統、部長陸續抵宜，本來以為是因地方建設而來，後來才發現，這些民進黨要員是替「某候選人」造勢。