〈北部〉暖冬補助見效 花蓮住房率增2成

2018-11-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局暖冬旅遊補助上路，花蓮整體住房率約增加一至兩成，知名飯店業者再加碼，搶攻年底商機，並有意化身「紅娘」，針對單身男女線上開賣優惠房型，住宿下殺二點八折優惠。

419家業者參與 首2日近百旅客使用

觀光局「前進宜花東‧高屏暖冬遊」補助計畫一日登場，鼓勵民眾至年底前，利用周日至周五期間，入住花東高屏參與方案旅宿，花蓮目前共有四百一十九家業者參與，盼能刺激國旅市場；活動至今，花蓮旅宿業者已陸續接獲許多洽詢電話，住房率已稍為回溫兩成。

其中，翰品酒店花蓮十二月底前約增加訂房二百間；福康飯店十一月平均住房率僅有三成，旅遊補助推出後，首兩日也有近百名旅客使用補助方案，有信心後勢看漲。但因觀光局經費九千五百萬元須由五個縣市均分，部分業者也擔心補助款會提早用完，建議民眾月底或十二月中旬前就要使用旅宿補助。

自由行、長者、團體都補助

觀光局暖冬遊補助方案，在自由行住宿優惠方面，每房最高補助一千元，六十歲以上長者還加碼至一千五百元，另補助交通費用每房最高一千元。團體旅遊也有補助，每家旅行社以補助十團為限，最高上限三萬元。

翰品酒店花蓮、美崙飯店還主動配合觀光局，提供每日限量住宿優惠，入住五星飯店一晚，約可享三折優惠；翰品加碼搶攻單身男女，十一日午餐優惠價，線上限量開賣幾米雙人房。