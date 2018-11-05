〈北部〉劉曉玫參選婚事受關注 劉媽：已嫁花蓮

2018-11-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕選戰倒數十九天，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫從政廿一年，未婚、感情事備受選民關注，昨全家人齊聚一堂，用行動力挺她參選縣長，劉媽媽還大方公開女兒終身大事，強調劉曉玫「已嫁花蓮」，要專心從政、服務鄉親。

全家挺曉玫記者會 談從政經歷

劉曉玫昨召開「全家挺曉玫」記者會，一家人獨缺老四人在國外未出席，父母及四位妹妹、兩位外甥女均出席活動，一起穿著競選潮服，大喊「支持劉曉玫！劉曉玫加油！」口號，展現劉家向心力。

媽媽︰為她揭弊擔心哭了2個月

劉媽媽透露，劉曉玫從政以來所經歷的各種辛苦，家人們都能體會，尤其當初揭發傅崐萁理想大地案時，自己整整哭了兩個多月，擔心她的安危，也告誡不要這樣，但聽到回答「做民意代表就是要這樣子幫人家（受害者）」的時候，心裡萬分感動，相信能為花蓮人做事，就是劉家的光榮。

妹妹︰佩服姊姊為花蓮人站出來

劉曉玫排行老五的妹妹劉雅如說，有次姊姊到台北錄影，下節目後回到花蓮已是深夜，媽媽上前關心，疲憊不堪的她講沒幾句話就掉淚，強調「我出來選縣長不是貪戀名利權位，只希望能為鄉親盡更多力，花蓮人值得更好的對待。」

劉雅如說，姊姊願意為花蓮人站出來參選，讓她萬分敬佩，也希望用行動力挺支持，告訴姊姊「不管妳今天決定走什麼樣的一條路，我們一家人都會全力支持」，「我們以妳為榮，妳要以花蓮人為榮！」

劉曉玫︰感謝爸媽從小培養好品格

劉曉玫說，身為民代，為求助無門、遭當權者脅迫的民眾喉舌是天職，一個社會要好，父母對子女的教育非常重要，謝謝爸媽從小教育「要正派、要勇敢、要面對事情、解決問題」，讓她知道品格的重要。

她說，在這場選舉中，不能只靠個人的力量，家人也必須要有十足抗壓性，幸好妹妹們都在不同專業領域服務，不會受到任何威脅，自己才能沒有後顧之憂往前衝，與這麼龐大的勢力對抗。

針對選民關切的劉曉玫終身大事？劉媽媽淡然回答「她已嫁給花蓮」；劉雅如也說，既然姊姊選了從政這條路，「就當作她是嫁給花蓮了吧！爸媽的擔心都會化為大愛，祝福姊姊、祝福花蓮鄉親。」