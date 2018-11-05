〈北部〉國民黨新竹市長候選人許明財、議員鄭成光造勢 批謝文進是「角頭」

2018-11-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人許明財昨天發新聞稿指出，同黨議員鄭成光昨天成立競選總部火力全開，除批評現任市議會議長謝文進，在前市長許明財要蓋世博館都表態支持，事後卻罵世博館不當，讓他不齒，當年謝文進拉著林智堅，又和蔡英文等人幫民進黨輔選，現在反而穿著國旗裝到眷村搶票，難道謝文進沒想想過去替蔡英文、柯建銘和林智堅輔選，那是什麼立場？怎麼有資格穿國旗裝？

鄭成光說，他十七、十八歲時沒學好，是做過「兄弟」，謝文進和他是「同角頭」；謝文進敢承認嗎？做兄弟是不好，但任何角色都有好人和壞人，做兄弟多的是講義氣的，比政治人物還好的也很多。雖然他做過「兄弟」，但自從當上民代後，他就努力學好、幫助鄉親、拿錢做善事，強調會全力做一個稱職的好民代，以民服務為優先。

許明財與鄭成光除懇請市民支持連任，更強調國民黨在竹市一定要贏回藍天，更呼籲市民要選擇「正藍軍」，不要讓「不藍不綠」的人從中獲利。

謝文進陣營：許明財未監督市府 愧對市民

謝文進陣營昨晚針對以上攻訐，僅回應表示，許明財自從提名參選至今，完全沒有看到他有任何批判監督市府，愧對國民黨黨員及支持者，更無法向新竹市全體市民交代。

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