〈北部〉竹縣溫泉祭開鑼 辦cosplay競賽

2018-11-05

〔記者廖雪茹／竹北報導〕為期四個月的「二○一八新竹縣將軍‧美人湯溫泉季」昨天開鑼，融合客家、原住民與動漫元素，特別舉辦cosplay 競賽，並結合商家安排優惠、抽獎活動及五峰鄉遊程；日本馬溫泉觀光協會也共襄盛舉，邀請全國民眾來內灣、尖石、五峰地區泡好湯、享美食、賞美景。

縣長邱鏡淳表示，竹縣溫泉觀光產業協會與有馬溫泉觀光協會友好締結，今年融合客家、原住民、動漫等元素，與日本合作塑造新竹縣「尖石內灣溫泉むすめ」角色代表；同時也推出「新竹縣觀光友好大使」角色，以「新竹縣 來我家玩吧!」的口號，歡迎國內外朋友到新竹縣欣賞山海湖風光，泡湯享美食。

縣府交通旅遊處表示，活動期間，錦屏美人湯館、河岸溫泉會館、威尼斯內灣溫泉會館、朝日溫泉會館泡湯，部份提供平日或假日優惠價；在地特色小吃也有廿多家業者提供優惠。

此外，昨起到明年三月三日，民眾憑活動摺頁到縣內合法立案溫泉業及優惠商家消費，即可得到抽獎戳章，集滿溫泉及優惠商家消費章，就有機會把iphone X、五十吋液晶電視、泡湯券等好禮帶回家。

另縣府也安排溫泉特色路線，配合五峰清泉一號吊橋啟用暨裝置藝術品開幕，規劃六梯次五峰鄉遊程，昨起開放報名，詳細內容可上活動官網（https://spa.iww.com.tw/）。