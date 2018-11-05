〈北部〉苗縣音樂佳餚節禁選舉 擺縣政專刊惹議

2018-11-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府舉辦「苗栗音樂佳餚節」，會場公告禁止任何選舉活動，但服務台擺縣政專刊，遭質疑是替縣長徐耀昌宣傳政績，且陸續也有候選人進場拜票，挨轟根本自打臉；苗縣府文化觀光局表示，此為開放式活動，只要候選人不影響活動進行，不應予以限制，故於活動前就先將該公告撤除，造成外界誤解也願致歉。

質疑幫徐耀昌宣傳政績

苗縣府於竹南運動公園舉辦為期三天的苗栗音樂佳餚節，前天晚會更找來知名樂團玖壹壹等歌手熱力開唱，吸引人潮。而承辦單位也於活動首日在會場貼出公告，明定「本活動不涉選舉，保持中立，謝絕拜票及選舉行為」，但前晚有網友反應，活動會場仍可見候選人拜票。

另也有網友說，活動服務台就擺著苗縣府的縣政願景及建設成果專刊，質疑是在替徐耀昌宣傳政績，且活動期間陸續有各路候選人進場拜票，直批苗縣府自打臉。

縣府：不應禁止 首日就撤公告

文觀局解釋，承辦單位為了求好心切，才立公告禁止選舉行為，但由於此活動於開放式空間，只要候選人理性拜票不影響活動進行，不應該禁止任何人從事競選活動，活動首日就撤下公告，也對引發部分候選人不滿致歉。

而服務台擺放苗縣府專刊，文觀局也說，專刊內容是向縣民說明縣府的施政內容，並無任何競選字眼，也未替縣長宣傳政績，盼外界勿過度解讀。

另，昨日有民眾發現縣內公共自行車UBike車籃被插上徐耀昌宣傳旗，立馬化身「宣傳車」，譏諷「縣長物盡其用。」徐耀昌競選總表示，有先向微笑單車公司申請，活動結束後隨即還原，盼外界勿斷章取義。