〈北部〉路燈更新 竹市17公里單車道變明亮

2018-11-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕點亮十七公里海岸線自行車道夜間光明燈，讓夜騎族更安全！新竹市府城銷處近期更換四百四十盞低維管的新燈具，讓民眾即使夜晚騎自行車，也能一路光明到底，不管夜騎或散步都安全，邀請市民來感受十七公里夜晚新體驗。

換掉440盞 夜騎、散步更安全

市府城銷處指出，十七公里自行車道照明即將全數更新，未來沿途不再像過去一樣黑漆漆，將提供單車騎士一個安全的夜騎環境，更歡迎所有喜愛騎乘單車的市民朋友，來十七公里海岸享受不同於白天的騎乘體驗，而且串聯新竹漁港、金城湖賞鳥區、香山濕地、賞蟹步道、風情海岸、海山漁港到南港賞鳥區，打造帶狀「生態教室」，讓行經十七公里的自行車騎士都「捨不得離開」。

市長林智堅說，市府此次爭取「前瞻基礎建市設水與環境計畫」一點八億元進行整體景觀改造，除活化港南風景區，並以生態綠化與翻新十七公里沿岸景觀，燈具部分採低維管的不銹鋼烤漆材質與防線路遭竊的特殊設計，並依路段及生態敏感區做照明色溫的調整，兼具生態保育與夜間騎乘安全的功能。

獲前瞻補助9850萬元

城銷處表示，十七公里海岸線因鄰近海邊鹽分高、燈具與欄杆鏽蝕頗為嚴重，照明與防護功能逐漸衰退，此次改善工程是向經濟部水利署爭取前瞻計畫九千八百五十萬元，更新十七公里海岸自行車道破損陳舊的路燈四百四十盞、並進行植栽復育三公里及欄杆翻新與輕巧化約一．五公里等設施。

全部工程12月中完工

目前水資源公園自行車道照明設備已全數完工並開放，欄杆修復工程僅剩白雲橋以南到終點站，預計十二月中旬全面完工，屆時，市民將有更優質的運動賞景休閒生態海岸自行車到環境。