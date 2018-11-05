〈北部〉《桃園》控動保處刁難 市區貓隻送養中心將解約

2018-11-05

〔記者陳昀／桃園報導〕市府動物保護處設置的「市區貓隻送養中心」，由桃園市推廣動物保護協會得標承辦，五月簽約後，因雙方對營運空間認知有爭議，拖到八月底才獲准營運，但該協會認為動保處違反契約，將病貓、兇貓送到中心，雖然已經虧損卅六萬元，仍決定就此解約、自行營運。

動保處否認刁難 願再協商續合作

動保處否認刁難，表示已盡力配合協會要求，但雙方對契約解釋一直有歧異，將再溝通討論繼續合作的可能。

市府動物保護處長陳英豪對此表示，貓隻數量的認定應該從核准營運起算，而非將義工過去帶離動保園區的混為一談，動保處曾釋出善意向協會提議，將中心現有的五十一隻貓重新建檔、計算績效，但被協會拒絕。

他說，動保處將貓帶離動保園區，都會先確認健康狀況，但貓容易受環境影響及驚嚇，可能舟車勞頓導致狀態不好、不親人，很難客觀評斷，後來再送貓前往中心，對方都不願意再收，動保處對此也很頭痛。

不滿將病貓、兇貓都送來

桃園市推廣動物保護協會理事長戴婉如表示，先前就因契約未明載「三十坪空間」是使用空間或權狀空間與動保處發生爭議，經多次協調、修改室內空間規劃，八月底才核准營運。但動保處此後卻未依約送來「個性合群、健康可供民眾認養的成貓」，第一批送來具傳染性皮膚病或有攻擊性的五隻貓，而全數退回，後來情況也差不多。

戴婉如表示，五月到九月間，動保處共送來一五八隻貓，但動保處對此卻一概不認，協會投入卅六萬元營運，請款還被以「申請人員為動保園區資深志工，協助帶離與採購案無關」為由拒絕。

她說，由於實際營運期只剩三個月，加上動保處屢次刁難，已不可能達成年度送養率七成的契約目標，決定認賠解約，後續若面臨最高十八萬元違約金及六萬元履約保證金被沒收，將透過訴訟解決，畢竟無法履約，問題不在協會。