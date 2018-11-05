〈北部〉《桃園》光影二館推35電影 12/12 前免費看

2018-11-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局投入一千萬元翻新桃園光影文化館（光影二館）電影放映廳、更新影廳設備，也可當作小型劇場，成為媲美影城的「市民電影院」。

上月影展 親子場票房佳

文化局歷時半年將位於桃園區埔新路的光影二館三樓演藝廳，改裝成全新電影放映廳，廳內有一九二個座位、十公尺大螢幕及杜比七．一環繞聲音響等全新設備。王啟仲說，上月推出主題影展「綺藝光影—電影中的藝術大師」，包括綺藝光影、認識電影大師、懷舊電影、桃園映像及親子同樂等五大主題好片，播映《小王子》、《青田街一號》等電影六十七場次，親子場每場平均吸引約七十至八十人，其餘場次平均也有廿五至卅人。

市府藝文設施管理中心主任王啟仲表示，即日起至十二月十二日舉辦「從異鄉到家鄉」主題影展，免費索票入場；此外，適逢台灣國際女性影展廿五週年，也將舉辦「女性身影」系列展覽，邀請民眾免費進場看展、觀好戲。

本月播映「再見瓦城」

本月的主題影展為「從異鄉到家鄉」，安排「樂齡有影」、「親子同樂」、「電影職人」、「藝想世界」及「電影教室」等五大主題好片，將播映《再見瓦城》、《再見可愛陌生人》等三十五部電影六十二場次，全部免費索票入場，部分場次另有映後座談。

此外，一樓展場從九日起至十二月九日，將配合主題影展推出「女性身影」特展，展出從第一屆到第二十五屆台灣國際女性影展的文獻，內容包括「回首來時路—台灣國際女性影展緣起」、「台灣及國際女導演專題肖像」及「錄像作品欣賞」等，並將邀請婦女團體觀展。

王啟仲說，今年年底前光影二館系列影展及展覽全部免費，民眾可上網索票，名額有限，索票網址：https://goo.gl/UnDvqS，也可至光影二館服務台現場索票，明年起是否收費，還在研議中。詳細場次、訊息可至官網、臉書查詢。