〈南部〉查賄9件、防暴27件 績效六都之冠

2018-11-04

〔記者楊金城、洪瑞琴／台南報導〕台南市偵辦移送賄選案件至今九件七十八人，暴力案件廿七件三十四人，查賄和防制暴力介入選舉的績效暫居六都第一，警政署署長陳家欽昨天訪視台南市警察局，慰問員警執行選舉維安、查察賄選和杜絕暴力介入選舉的辛勞，並頒發獎金給有功分局，勉勵選前最後關頭更要全力查賄。

員警有兩小時可以返家投票

陳家欽昨天到台南指出，今年選舉另有十件公投案，警力勤務繁重，要求警察機關在投票前一日給員警充份休息，投票日也鼓勵員警投票，做好選前治安、查賄和杜絕暴力介入選舉，貫徹行政院院長賴清德指示，將這次選舉辦得更公平、更平安、更安靜。

市警局局長黃宗仁說，投票日維安，市警局員警「傾巢而出」，但也會讓有投票意願員警有二小時時間回去投票。

警政署長頒發慰問金

台南市警局目前查賄和防制暴力介入選舉的績效，暫居六都第一，陳家欽特別頒發慰問金給新營、麻豆、玉井、第六分局，永康、第一、三、六分局執行掃蕩黑道幫派成果豐碩也獲頒慰問金。

黃宗仁表示，選戰進入最後高峰期，絕不會讓賄選有機會，也絕不容許黑道幫派暴力行為對選舉產生威脅。

陳家欽也指示，針對情資顯示的高風險對象，要做重點式的布置查察，全力防制賄選及遏阻黑道幫派暴力等不法手段介入選舉，網路上不實言論與文宣黑函，也要即時查處，避免影響選舉的公平性。

而成大教授李忠憲昨也在臉書貼文指出，高雄韓國瑜的聲勢，當然是因為有不知道從何而來成千上萬的活躍網路積極支持者，不管這些訊息是真是假，或是有什麼明顯的邏輯破綻，甚至挑戰原有的道德界限、威權時代限制遊行言論都無礙於在網路上傳播，反動語言在現代各種社群網路上推崇流傳，目前高雄誰當選不知道，但網路虛假訊息和和詐騙，已成日常生活一部分，強調因為錯誤有大批的人不斷在宣傳，所以對抗之道，我們也必須經常反覆的說出真理。