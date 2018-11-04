〈南部〉開5小時車南下 阿伯15支手機抓怪

2018-11-04

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕在全市各景點同步展開的《Pokémon GO Safari Zone in Tainan》活動，熱潮持續延燒，昨天適逢週休假期，在台南尋寶的遊客，已超過前兩日的總和，超過卅萬人，尤其主場地奇美博物館園區，更是「大軍壓境」，一早就提前塞爆，周邊車流擁擠，甚至回堵到台八十六線快速道路，火紅程度，讓附近居民驚呼「猶如明星的演唱會」。

來自新北市土城的七旬「寶可夢阿伯」陳三元，昨天開了五小時的車，專程南下奇美博物館，參與這場盛會，他一口氣出動了十五支手機抓怪，陣仗驚人，引起矚目，也讓現場民眾爭相合影。

從事地理堪輿工作的陳三元表示，自己從兩年前開始玩寶可夢，原本僅以單一手機抓怪，為了擴大抓怪能量，逐步升級至現在的十五支。

連同手機與電源，他的全身裝備超過九公斤，每個月玩寶可夢的花費約三萬元，昨天凌晨兩點從新北市出發，一早就抵達奇美博物館，熬夜趕車，為了抓怪，樂此不疲。

根據市政府觀光旅遊局的網路流量估計，奇美博物館昨天湧入了十六萬人，讓園區連塞三日，因此上午緊急通知，呼籲民眾注意行車安全，也提醒玩家，主場地不會有道館與頭目戰，無法進行耿鬼日活動，希望分散人潮，到其他景點。

昨晨人潮陸續湧入博物館，七點四十分就開始塞車，有民眾連續三天前來，直說「收穫不錯」；遊客一直擠進園區，也帶動美食攤位的生意。

儘管主辦單位有商請電信業者在園區增設行動基地台，但人潮太多，網路大塞車，在竹科上班的吳姓男子，就認為訊號不好，影響抓怪成績。

而從台北搭高鐵南下的陳姓男子下午從奇美博物館轉移陣地，到其他景點，參加限時耿鬼日活動。