〈南部〉秋收祭揭幕 六堆客家園區千人染布

2018-11-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕六堆客家文化園區秋收祭系列活動昨天熱鬧登場，千人齊聚一堂參加「秋染大地好收成」，千條藍染圖騰布隨風飄揚，十分美麗，客家委員會主任委員李永得也到場和民眾一起染布，並為去年釀造的酵素開封，全場品嚐共享。

秋收祭邁入第三年，開幕式以傳統藍染為主題，讓民眾體會客家人的生活智慧，這是因為客家人居住的地方，多產可供染布的山藍、馬藍，先民就地取材將植物變成染料染布，再製成衣服，擁有耐髒耐磨防蟲的特性，也象徵客家人沉穩耐勞、對環境友善的態度。

客委會主委李永得表示，秋收祭是近幾年六堆客家文化園區最重要的活動，透過傳統祭儀進行，及富含文化底蘊的千人藍染，展現台灣客家文化多樣面貌，客委會將加強客家紙傘、藍染等傳統技藝的輔導，希望能從以往的生活用品提昇至藝術品的層次，並將傳統技藝推向國際。

客家文化發展中心主任何金樑說，今年秋收祭持續半個多月，除落實客家藝文普及化、生活化，也盼帶動周邊客家產業發展，四至十八日每日有限量藍染教學，可創作個人專屬的手作品。

此外，十一月十日下午安排「六堆彩妝遊園趣」，將邀集六堆十二鄉區隊伍，以各鄉鎮在地特色妝扮，以嘉年華方式與民眾同樂，十七日晚上還有席開一百二十桌的「豐收食福宴」，以六堆十二鄉鎮農特產入菜，採傳統客家手法烹調，讓民眾品嘗最道地的客家桌宴。