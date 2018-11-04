〈南部〉東港迎王平安祭典 今晨燒王船「送王」

2018-11-04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港迎王平安祭典昨舉行「遷王船」儀式，戊戌正科王船昨天下午從東隆宮牌樓下緩緩遷出，陸上行舟的壯觀場面，吸引成千上萬民眾擠滿東港街道，今晨壓軸的燒王船「送王」儀式，將為這場南台灣三年一科的宗教盛會氣氛帶向最高潮。

遷船把瘟疫、魍魎帶離東港

木造王船為東港迎王中最重要法器，長四十五台尺六寸，「燒王船」前一天遷船儀式，象徵將把瘟疫、魍魎帶離東港，中午時分，巨大華麗的王船從東隆宮黃金牌樓下緩緩遷出，吸引萬民爭睹，王船遶境所到之處，人潮將街道擠得水洩不通，場面非常壯觀。

東港七角頭轎班在「遷船」儀式中各司其職，溫王爺轎班前導，中軍府轎班負責後錠，五千歲轎班負責前錠、錠繩，四千歲轎班負責後桅後帆，三千歲轎班負責前桅前帆，二千歲轎班負責中桅中帆，大千歲轎班與王船組則負責王船船身及兩艘小船，身著黃色古服的「埔仔角」合力拉著王船前後黃繩，格外辛苦。

大批信徒跟隨徒步祈福

船後則有大批信徒跟隨，人手一柱清香，隨王船隊伍徒步祈福；東港鎮家戶門前擺出香案以豐盛祭品慰勞千歲爺兵馬，並用竹簍或托盤擺上簡單菜飯及替身紙人，待送王時一起火化，象徵將厄運帶走。

王船遶境後傍晚返東隆宮安座，開始添儎百物，由道士團進行「和瘟押煞」儀式，以溫和方式勸請各方疫鬼、邪煞上船，若溫和勸請無效則改以法術強勢除疫，東港迎王平安祭典氣氛，將於今天清晨舉行的「燒王船」送王儀式達到最高峰。