〈台北都會〉徐世勳公園造勢 北市府不敢罰友柯議員

2018-11-04

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市公園處遇到友柯議員不敢開罰，民國黨議員徐世勳昨下午以「音樂嘉年華」名義在景勤一號公園舉辦競選總部成立大會，但依照「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」，投票前十日才能在公園辦選舉造勢，然而台北市長柯文哲昨現身力挺，現場高喊凍蒜，明顯為造勢活動。對此，北市工務局公園處昨卻稱，事證需交由選委會認定，但選委會早在十月底即已對外發布新聞稿言明，公園內是否可辦理競選活動，由權管機關辦理，即指由公園處自行認定處置。

成立競總柯站台 現場喊凍蒜

徐世勳昨舉辦競選總部成立大會，除了柯文哲、柯爸柯承發、柯媽何瑞英、民國黨主席徐欣瑩到場外，也有相當多的市府官員現身，包括副市長鄧家基、市府秘書長張哲揚、警察局長陳嘉昌及交通局長陳學台等人。

公園處：需交由選委會認定

依法，選前十天才能申請在公園進行競選活動，柯兩週前也因在公園辦選舉活動被罰，當時他被罰後還說：「不切實際，要修法」事後被批才改口要遵守法律。昨天柯文哲在台上拿象徵「凍蒜」的冰凍蒜頭送徐，現場主持人更喊出「徐世勳、徐欣瑩、柯文哲凍蒜，祝福三位候選人都可以高票當選」。對於競選活動違規，徐陣營回應，當初是以音樂嘉年華名義申請，整場活動主要以音樂嘉年華的形式舉辦，對是否違規未多說明。

北市公園處則表示，是不是選舉行為，需有民眾檢舉或巡邏人員舉發，並將事證交由選委會認定是否違法，若認定為選舉活動，就會沒收保證金。

選委會早說由權管機關辦理

但台北市選委會曾於十月二十五日對外發布新聞稿指出，於競選活動期間前之相關活動，係由直轄市、縣（市）政府依相關法規或其自治法規予以規範，例如競選活動期間之前的集會遊行，由「集會遊行法」予以規範；競選廣告物則依「廢棄物清理法」、「建築法」及「臺北市競選廣告物管理自治條例」等予以規範等，至於公園內是否可辦理競選活動，由各權管機關本於權責辦理。