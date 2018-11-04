〈台北都會〉〈北市長選戰大拚場〉四個太陽加持 丁催藍營票

2018-11-04

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人丁守中昨天出席大安文山區造勢大會，國民黨「四個太陽」前總統馬英九、主席吳敦義、新北市長朱立倫及副主席郝龍斌到場加持，現場聚集約三千人、擠得水洩不通。馬英九上台時說，丁守中的政策都很務實，不會像市長柯文哲出現「四年蓋兩萬公宅」的口號，最後卻只蓋兩千六百四十八戶，強調一定要把馬、郝強棒再交給丁。

馬吳朱郝力挺 3千人聚集

馬英九表示，國民黨這一、兩週的氣勢大為提升，從南到北，由東到西，許多民調都超過民進黨。馬也說，在台北方面，丁守中跟柯文哲的差距日益接近，認為這是一個好現象，但仍要居安思危，提前預防民進黨的奧步，千萬不能大意。

吳敦義致詞說，馬政府執政時，兩岸和平穩定發展，觀光客絡繹不絕、邦交國不會減少、免簽國大幅增加，認為國家就是要拚經濟，不要拚鬥爭。

朱立倫致詞指出，他過去跟郝龍斌推動雙北合作，捷運一年通一條，但現在等待很久的南環段、北環段、民生汐止線這幾年都沒有動，就是卡在丁守中沒有當市長，所以需要丁跟新北市長候選人侯友宜一起推動。

郝龍斌表示，他任內推動低底盤公車，當時就是丁守中協助引進台北市的；悠遊卡可以小額支付，同樣也是靠丁守中在立法院推動修法，才去除原本法律上的障礙得以推行，應該要支持一個還沒當市長，就為台北努力的人選市長。