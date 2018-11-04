〈台北都會〉〈北市長選戰大拚場〉選前最後上班週末 柯行程滿檔

2018-11-04

〔記者黃建豪、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲將於週四起向市政府請假，全心投入選戰，首屆任內於選前的最後一個週末勤跑市政行程，且多半集中於圓山、大稻埕、艋舺等台北西區。柯文哲昨稱，希望軸線翻轉不只是口號，可以慢慢實現，軸線翻轉的第一步已經成功。柯文哲也擠出空檔當起「母雞」，一個下午接連替親民黨議員候選人洪士奇、民國黨議員徐世勳站台，群眾魅力甚至壓下親民黨主席宋楚瑜。

勤跑市政活動 也幫忙輔選

柯文哲昨天上午首先出席艋舺健走活動，致詞時稱，產業局已輔導許多艋舺傳統產業重新包裝，包括青草店、燈籠店，讓這個地方變得有很多文化，市府現在要思考，如何讓人流變成金流，到底要怎麼做，市府會再想想看。

隨後柯文哲趕往民生社區，替洪士奇的競選總部開幕活動站台，不僅派出多名柯競選辦公室成員，還大方出借行動競選車讓洪士奇當舞台。相較於上個月替親民黨議員黃珊珊站台，與宋楚瑜同台造勢，宋楚瑜昨到場時，柯文哲已準備離場，兩人僅握手寒暄，宋楚瑜致詞時，還特意不站上柯文哲的行動競選車，台下人潮也已散去大半。

離開洪士奇競選總部，柯文哲中午便到圓山園區舉辦的陽明山藥季饗宴，與柯爸柯承發、柯媽何瑞英同桌用餐，還提早離席；在下午連趕台北國際白色野餐日、大稻埕本草派對兩場地方活動，途中替民國黨議員徐世勳的造勢音樂會站台，與民國黨主席徐欣瑩同台造勢。

晚間柯文哲更參加台北國際社區廣播電台舉辦的微光嘉年華，從大稻埕碼頭一路騎自行車到關渡宮，儘管整天行程滿檔，十二公里的路程仍在多次與民眾拍照互動情況下，提早近半小時抵達。