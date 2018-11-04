〈台北都會〉〈北市長選戰大拚場〉淡水河岸skyline 姚吸千人擊掌

2018-11-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選舉逼近，台北市陸戰開打，民進黨台北市長候選人姚文智在選前的黃金假日、十一月十八日將舉辦「手牽手．護台北」大遊行，暖身活動「淡水河岸skyline手牽手」昨下午登場，吸引上千名支持者加入「手牽手」隊伍，姚沿路與支持者握手擊掌，姚文智的媽媽也現身參與，母子開心在街頭相擁，姚文智不忘呼籲選民站出來支持他，才能保護國家首都。

姚媽現身 母子街頭相擁

呼應淡水河岸skyline政策，姚文智競選團隊昨安排活動從延平北路、酒泉街口開始，一路由北往南緊鄰著淡水河岸，支持者排成約一．五公里的「手牽手」隊伍，姚文智與團隊人員穿上全新的螢光綠制服，民眾揮舞「Taiwan Taipei」小綠旗，不斷高喊「姚文智凍蒜」，奮力替姚文智加油。

「頭號柯黑」的北市議員王世堅也到場力挺，他批評台北市長柯文哲沒有中心價值，違背台灣意識，去抱中國大腿，要用選票教訓柯，也讓中國知道這一代台灣人不是叫我們坐就坐、跪就跪。

姚文智表示，手牽手路線就是淡水河岸skyline路線，他主張以都市更新與容積獎勵，將淡水河岸第一排大樓透過都市設計，讓民眾爬上平台、散步喝咖啡，這將是國家首都最重要的工程。姚說，北市文化發展最繁榮從龍山寺、西門町、大稻埕一直到社子島，打造這一條文化輕軌線，他曾拜託過郝龍斌、柯文哲，到現在遙遙無期，痛批兩人不懂台北內在精神，他要恢復淡水河岸的繁榮，振興淡水河成為台北的母親之河。